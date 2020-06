Kostenpflichtiger Inhalt: Poetry-Slammer : Die junge „Grande Dame“ der Szene

Sie gewann gerade gegen Goethe – per Online-Abstimmung: Andrea Maria Fahrenkampf ist als Poetry-Slammerin sehr erfolgreich. Foto: Dingler

Saarbrücken Die 24-jährige Andrea Maria Fahrenkampf ist der Star, wenn im Saarland Dichter sich im Wettstreit messen.

Andrea Maria Fahrenkampf ist in jungen Jahren schon so etwas wie die Grande Dame der Saarbrücker Poetry-Slam-Szene. Die 24-Jährige ist die einzige Saarländerin, die ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Slammen bestreitet. Was für ein Zufall, dass das auch irgendwie in ihrem Namen steckt: Fahrenkampf fährt manchmal quer durch Deutschland zu den Poesie-Wettkämpfen.

Ursprünglich stammt die Pharmaziestudentin aus dem kleinen Ort Sprengen, der zu Schwalbach gehört. „Aus dem tiefsten Saarland“, meint sie. Jedoch hört man bei ihr keinen Dialekt. „Das kommt daher, dass ich schon, seit ich zehn Jahre alt bin, auf Bühnen stehe. Ich war auch zwei, drei Jahre im Jugendclub des Überzwerg-Theaters. Bob Ziegenbalg hat da sehr darauf geachtet, dass das Saarländische nicht durchkommt.“

Info Poetry Slammer, die Dichter im Wettstreit In Saarbrücken erfreut sich der Poetry Slam, die Kunst, Selbstgedichtetes mitreißend vor Publikum zu präsentieren, großer Beliebtheit. Eine Reihe dieser Literatur-Künstlerinnen und Künstler stellt sich regelmäßig dem Urteil des Publikums. Denn bei Poetry Slams entscheiden die Zuschauer per Applaus, wer der Sieger oder die Siegerin des Abends ist. Wir stellen einige der Künstlerinnen und Künstler vor. Denn auch nach Corona wird es diese Dichterwettstreite sicher weiter geben.

Zum Poetry Slam kam Andrea Maria Fahrenkampf zunächst in der Schule: Auf dem Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis habe ihre Lieblingslehrerin einst ein Seminar zu dem Thema angeboten. „Als Deutschlehrerin fand sie das wohl eine gute Sache, um Schülern Literatur und Lyrik näherzubringen.“

Doch den Plan, Slammerin zu werden, hatte Fahrenkampf damals noch nicht. Erst 2017 wurde ihr Interesse für diese Kunstform wieder erweckt: „Da gab es einen Hörsaal-Slam an der Uni. Dort war Christoph Endres; der hat mich dann gleich gefragt, ob ich bei den Saarlandmeisterschaften mitmachen will.“

Endres leitete bis letzten Mai zusammen mit Peter Leinen die Vereinigung Dichterdschungel. Er ebnete Fahrenkampf den Weg zur Slammer-Karriere.

Die saarländische Meisterschaft, die damals im Rahmen des Colors- of-Pop-Festivals im Staatstheater ausgetragen wurde, gewann die Newcomerin nämlich auf Anhieb. Klar, dass sie danach Blut geleckt hatte. „Ich habe dann E-Mails an alle möglichen Slams in Deutschland geschrieben. Außerdem hatte ich hie und da ein bisschen Glück, die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen.“

Innerhalb kurzer Zeit habe sie schon so viele Tourdaten gehabt, dass sie ihr Leben mit dem Slammen finanzieren konnte. Seit Januar 2018 ist Fahrenkampf regelmäßig auf Tour. Und Nachfolgerin von Christoph Endres beim Dichterdschungel wurde sie auch, zusammen mit Sebastian Seefeldt, Lisa Jessen und Johannes Warnke.

Es fiel ihr nicht schwer, hochkarätige Slammer nach Saarbrücken zu lotsen. „Da ich immer auf Tour war, kannte ich eben die Leute“, meint sie. Im Oktober 2019 übernahm Fahrenkampf auch die Moderation des Dichterdschungel-Slams, im Januar gestaltete sie ihn zusammen mit Johannes Warnke. Allerdings reduzierte sie schon vor Corona ihre Auftritte ein wenig, da sie dieses Jahr ihr Examen in Pharmazie ablegen möchte. Danach folgt das praktische Jahr im pharmazeutischen Bereich.

Denn auch wenn sie das Slammen nicht aufgeben will, bleibt Apothekerin ihr Berufswunsch. Manchmal kann sie sogar beide Bereiche verbinden, etwa wenn eine Schweizer Apothekenvereinigung sie „zur Auflockerung in der Kaffeepause“ für einen Pharmaziekongress anfragt.

Die Studentin muss nicht lange überlegen, was ihr schönstes Slam-Erlebnis war: „Im Sommer 2018 war ich in Dresden auf dem Palais-Sommer, da bin ich vor 2000 Leuten aufgetreten. Es war wunderschön dort vor diesem alten barocken Gebäude. Mein Blick ging über die Menge bis zur Elbe, dahinter kam der Sonnenuntergang.“ Nicht nur das, Fahrenkampf hat diesen Slam auch noch gewonnen.

Und noch etwas kam hinzu: „Nebenan hat Roland Kaiser ein Konzert gespielt. Deswegen war die ganze Stadt ausgebucht, sodass die Veranstalter keine andere Wahl hatten, als mich in einem Schloss unterzubringen. Ich habe morgens in einem Schloss gefrühstückt. Das war sehr, sehr schön. Roland Kaiser sei Dank.“

Thematisch ist die Poetin breit aufgestellt. Über Grammatik, die eigene Körpergröße, Depression, Erotik, Feminismus, die politische Situation oder den Klimawandel, über all das hat sie schon etwas vorgetragen – und zwar in Gedichtform. „Ich habe mich auch mal an Prosa versucht, aber das ist nicht meins. Ich fühle mich mit Lyrik sicherer.“

Was will jemand, der in diesem Bereich schon so viel geschafft hat, noch erreichen? „Ich will den Poetry Slam im Saarland noch bekannter machen, da bin ich in Kontakt mit mehreren Gemeinden.“ Außerdem gibt sie als erfahrene Slammerin Workshops. Ihr Resümee über die Entwicklung der saarländischen Poetry Slam-Szene: „So langsam kommt’s ein bisschen.“