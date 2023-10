Neues Kinderprinzenpaar Andre I. und Josefine I. übernehmen Zepter

Für sie war es keine lange Überlegung, ob sie Prinzessin werden wollte, denn sie liebe ihren Verein und ist stolz darauf, ihn auf diese Weise zu repräsentieren. Auch ihre Eltern sind aktive Mitglieder beim DCC und unterstützen ihre Tochter. Andre besucht die zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule in Dudweiler und spielt in seiner Freizeit gerne Basketball oder Konsolespiele. In der Schule haben beide nur wenigen Mitschülern von ihrem neuen Amt erzählt. Worauf sie sich am meisten freuen? „Auf eine schöne gemeinsame Zeit mit allen Vereinen und auf die Sitzungen“ antwortet Josefine. Von ihren Vorgängern erfuhren sie, dass auch die Teilnahme bei Umzügen und das Werfen von Bonbons vom Wagen aus zu deren Highlights gehörte. Gemeinsam werden sie ab November bis zum Ende ihrer Regentschaft rund 40 Termine absolvieren. Dazu gehören Empfänge, Sitzungen befreundeter Vereine, Ordensfeste und vieles mehr. Ein Höhepunkt wird der Sturm des Rathauses sein.