Stadt baut WLAN-Angebot aus : Mehr WLAN-Hotspots in der Saarbrücker City

Mit Surfmöglichkeiten von der Berliner Promenade bis zum Rabbiner-Rülf-Platz erweitert Saarbrücken das Internetangebot in der City. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Saarbrücken Die Stadt baut ihr WLAN-Angebot weiter aus. Ab sofort ist Surfen an der Berliner Promenade und am Rabbiner-Rülf-Platz kostenlos möglich.

Die Stadt Saarbrücken baut ihr kostenloses WLAN-Angebot aus. Seit vergangenem Dienstag, 1. September, können Nutzer von der Berliner Promenade bis zum Rabbiner-Rülf-Platz einschließlich der Haltestellen sowie dem Übergang zur Bahnhofstraße im Internet der Stadt surfen. Somit schreitet der Ausbau des kostenfreien Internets in Saarbrücken voran.

Ende des Jahres soll auch auf der Eisenbahnstraße eine WLAN-Zone, ein sogenannter Hotspot oder Accesspoint entstehen. Letzteren soll es in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auch am Deutsch-Französischen Garten geben.

WLAN Hotspots Hier gibt es gratis WLAN Diese Hotspots bestehen bereits An der Berliner Promenade und dem Rabbiner-Rülf-Platz gibt es neue Hotspots. Daneben kann noch vom St. Johanner Markt bis zur Europa-Galerie, in Burbach am Markt und am Bürgerhaus, an der Festhalle in Güdingen sowie in Dudweiler an der Bushaltestelle Dudoplatz kostenlos im WLAN der Stadt gesurft werden. Hier entstehen neue Accesspoints In diesem Jahr soll noch ein Hotspot an der Eisenbahnstraße eigerichtet werden. Im nächsten Jahr folgt der Ausbau im Deutsch-Französischen Garten.

Die sechs Accesspoints in der Bahnhofstraße ermöglichen derzeit eine flächendeckende WLAN-Versorgung vom St. Johanner Markt bis zur Europa-Galerie. Aber nicht nur in der City stellt die Stadtverwaltung gratis WLAN zur Verfügung. In Burbach sorgen drei Accesspoints für WLAN-Empfang auf dem Burbacher Markt, am Bürgeramt West und an der gegenüberliegenden Bushaltestelle „Burbacher Markt“. An der Bushaltestelle „Dudoplatz“ in Dudweiler gewährleisten zwei Accesspoints den Empfang im Umkreis der Haltestellen. Und seit Mai dieses Jahres gibt es einen Hotspot auf dem Vorplatz der Festhalle Güdingen.

„2017 sind wir mit dem öffentlichen WLAN-Netz in der Saarbrücker City gestartet. Der Beschluss zum weiteren Ausbau der WLAN-Infrastrukturen ‚free.wifi.saarbruecken‛ und ‚secure.free.wifi.saarbruecken‛ im Stadtgebiet wurde im Februar 2018 gefasst“, sagt Thomas Blug, Sprecher der Stadt Saarbrücken. „Für die bisher umgesetzten und bereits geplanten Maßnahmen rechnet die Stadt mit Kosten von rund 285 000 Euro“, ergänzt Blug.

Die Nutzer haben die Wahl zwischen einem ungesicherten und einem mit WPA2-Schlüssel gesicherten Zugang. Wer sich in das drahtlose Netz einwählt, muss lediglich die Nutzungsbedingungen akzeptieren und kann dann gratis ohne Registrierung im Internet surfen.

Die Anmeldung für den verschlüsselten Zugang ist für die Nutzer wesentlich komplizierter. Nach Angaben der Internetseite von Free-WiFi Saarland (www.free-wifi.saarland) müssen Nutzer zunächst den gesicherten Zugang auswählen, dann den angezeigten WPA2-Schlüssel in die Zwischenablage des mobilen Endgeräts kopieren. In einem weiteren Schritt muss dann in den WLAN-Einstellungen des Geräts auf das Netzwerk „secure.free.wifi.saarbruecken“ gewechselt und der Schlüssel eingefügt werden.

Einmal angemeldet, bleibt die Verbindung zwischen den einzelnen Hotspots bestehen. Falls es zu einer Unterbrechung des Signals kommt, wird der Nutzer automatisch wieder eingeloggt, sobald eine Verbindung zum Netz wieder möglich ist. Das Angebot könne nach Angaben der Stadt jeder nutzen, der ein WLAN-fähiges Endgerät besitzt und sich im Umkreis eines der Zugangspunkte befindet.

Der Selbstversuch zeigt allerdings, dass diese Verbindung nicht immer mit gleichbleibender Qualität besteht. Gerade an der Haltestelle am Rabbiner-Rülf-Platz wie auch am Übergang zur Bahnhofstraße war die Internet-Verbindung auf dem verwendeten privaten Endgerät immer wieder unterbrochen.

Tags darauf entfiel die Internetverbindung lediglich in der Nähe der Bahnhofstraße. Die Anmeldung zu einem gesicherten, im Vergleich zu einem einfachen Zugang ist im Vergleich deutlich komplexer.

Die Nutzungszeiten liegen derzeit bei einer Stunde täglich bei Einwahl über den freien Zugang und bei zwei Stunden bei Nutzung des verschlüsselten WLANs. Ferner ist nach Angaben der Stadt „eine Begrenzung des Datentransfervolumens derzeit nicht eingestellt, jedoch wird die zur Verfügung stehende Bandbreite pro Nutzer limitiert“.

Die WLAN-Förderer vom Verein Freifunk Saar sind grundsätzlich vom Ausbau angetan: „Natürlich ist es sehr begrüßenswert, dass die Stadt Saarbrücken ihr eigenes Angebot an frei zugänglichem WLAN ausbaut“, sagt Marvin Wißfeld, regionaler Ansprechpartner von Freifunk Saarbrücken. Allerdings kritisiert Wißfeld sowohl die Nutzungsdauer als auch die komplizierte Registrierung für den gesicherten Zugang. Er wünscht sich einen einfacheren Zugang zum städtischen WLAN. „Es ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, warum ein Tagestourist nur für bis zu zwei Stunden im WLAN willkommen ist“, sagt Wißfeld. Freifunk Saar betreibt im Regionalverband 150 Zugangspunkte.

Das Angebot der Stadt stößt auf eine breite Resonanz. „Die Nutzerzahlen zeigen, dass das kostenlose WLAN-Angebot bei den Saarbrückern und den Gästen der Landeshauptstadt weiterhin sehr beliebt ist“, sagt Tobias Raab (FDP), Dezernent für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung. So wurden nach Angaben der Stadt im August insgesamt rund 38 500 Anmeldungen an den städtischen Hotspots registriert. Auf die neuen Accesspoints an der Berliner Promenade und am Vorplatz der Festhalle Güdingen entfielen dabei zusammen etwa 1100 Anmeldungen.