Serie : Zwischen Romeo & Julia und Experimenten

Thunis ist eines der ältesten studentischen Theater. Die Besetzung wechselt naturgemäß öfter, da Studierende irgendwann fertig studiert haben. Aber in all den Jahren gab es immer mehr als genug Nachwuchs. Das Foto zeigt einen Teil der derzeit aktuellen Truppe. Foto: Constantin Hirsch

Saarbrücken Seit 43 Jahren gibt es Thunis, das Theater der Universität des Saarlandes. Generationen von Studierenden spielten schon hier.

Im Saarland gibt es eine ungemein vielfältige und aktive Amateurtheater-Landschaft. In fast jedem Ort gibt es Menschen, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen. In einer Serie stellen wir einige dieser Ensembles aus dem Regionalverband vor. Und zwar alle, die beim Wettbewerb des Saarländischen Amateurtheaterpreises in die Endrunde kamen.

Also gerne etwas Neues, Überraschendes. Aber auch etwas Klassisches. Im letzten Jahr wurde von einer Truppe „Romeo und Julia“ von William Shakespeare aufgeführt. Andreas Widenka möchte in diesem Jahr etwas Neues machen. „Ich würde gerne einen gemeinsamen Abend veranstalten, in dem verschiedene Szenen von den einzelnen Gruppen vorgeführt werden“, sagt er.

Und dann berichtet Anke Hirsch, dass man zwar meistens, aber nicht nur auf der Bühne des Studentenwerks, auf der mittwochs auch das Training stattfindet, auftritt. „Wir haben auch Kooperationen. Anfang des Jahres sind wir in einer gemeinsamen Aufführung mit dem Saarländischen Staatstheater in der Sparte4 aufgetreten, aber wir waren auch schon im Theater im Viertel“, sagt Anke Hirsch. Und Andreas Widenka fügt hinzu: „Wir haben sogar schon in WGs gespielt. Das war dann schon sehr lustig, wenn man mit 40 Zuschauern in einem kleinen Zimmer spielt“.