Kult-Kneipe am St. Johanner Markt : Das Sankt J. ist wieder da – so lief die große Wiedereröffnung am Montag (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 21 Bilder So lief die Wiedereröffnung des Sankt J. in Saarbrücken am Montag

Saarbrücken Monatelang war eine der Kult-Kneipen am St. Johanner Markt zu, jetzt ist das Sankt J. wieder offen. Der neue Betreiber will das alte Konzept der Kneipe beibehalten – und war sogar selbst Stammgast vor der Schließung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel und Nina Schmeer

Nach monatelanger Schließung eröffnete am Montag die Kultkneipe Sankt J. wieder ihre Türen. Und das Wetter hätte nicht besser sein können für die Außengastronomie, die von Sonne verwöhnt wurde. Nur der Schatten spendende Baum vor der Kneipe ist seit der Schließung verloren gegangen – er fiel einer Baumfällung zum Opfer (wir berichteten). Jetzt kann man am Sankt J. nur noch unter einem Bäumchen sitzen, der neue Setzling ist als Schattenspender aber leider ungeeignet.

Ein guter Platz zum Ausruhen ist der Biergarten dennoch. Mit ihm hat sich nun eine große Lücke auf dem St. Johanner Markt geschlossen. Das Konzept des Sankt J. bleibt gleich, aber der Betreiber hat sich geändert: „Wir wollten das alte Sankt J aufgreifen und nichts Neues machen. Ich war früher selbst Stammgast in der Kneipe und finde, sie gehört einfach zum St. Johanner Markt in Saarbrücken dazu“, erklärte Betriebsleiter Ole Gieseke am Montag.

Der Hausbesitzer sei im Oktober des vergangenen Jahres auf ihn zugekommen und habe ihm den Betrieb angeboten. Ihm sei sehr schnell klar gewesen, dass er das Sankt J. übernehmen wolle. Am Montag war es nun so weit: Im Sankt J. wird wieder ausgeschenkt. Es bleibt eine reine Kneipe: „Es gibt nur Getränke. Wenn man etwas essen möchte, kann man sich aber gerne woanders etwas kaufen und sich dann zu uns setzen und etwas dazu trinken“, sagt Gieseke.

Für die vielen Imbissangebote im Umfeld bietet das Sankt J. dann die Sitzgelegenheit und die Getränke. War schon immer so und soll auch so bleiben. Die Kneipe öffnet mit den Geschäften um 10 Uhr: „Man kann zu uns kommen und morgens seinen Kaffee trinken, aber natürlich gibt es auch Säfte, Tee, Cocktails, Bier oder Wein. Es ist für jeden etwas dabei“, so der Betriebsleiter. Man habe bei der Erstellung der Karte darauf geachtet, auch regionale Produkte anzubieten. Mit dem Eröffnungstag ist der Saarbrücker sehr zufrieden: „Man kann sich kein besseres Wetter wünschen, um eine Kneipe zu eröffnen. Wir haben heute Morgen mit fünf Tischen draußen angefangen und je mehr wir aufgestellt haben, desto mehr Gäste sind auch gekommen. Die Menschen lassen sich von der Sonne nach draußen locken“, sagt Gieseke.

Darunter auch der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU), der im wieder eröffneten Sankt J. am Montag für einen Kaffee vorbeikam. „Eine Institution am St. Johanner Markt meldet sich nach dreieinhalb Monaten und einer kompletten Renovierung zurück“, postete Conradt am Mittag auf Facebook. Die Kneipe sei schön geworden, ebenso schön sei es außerdem, dass man am bewährten Konzept festhalte. „Ich wünsche dem neuen Team viel Glück und Erfolg und allen Gästen eine schöne Zeit“, schreibt Conradt abschließend.