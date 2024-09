Bürger sorgen sich um Zukunft der Hausarztpraxis Altenkesseler Ärztin sucht dringend Nachfolger

Die SZ traf die Ärztin Dr. Dorothee Gaul (59). die sich seit langem um eine Nachfolge bemüht und mit Herzblut an ihrer Praxis und ihren rund 1600 Patienten im Quartal hängt. Ihr Rückzug ist Folge einer eigenen MS-Erkrankung. Das hat sie in einem Patientenbrief und auf einem Praxisaushang offen kommuniziert. Ihr ist Offenheit wichtig, denn sie spüre, dass der Punkt gekommen sei, wo sie Ruhe brauche: „Der Brief hat viel Verständnis geweckt. Ich habe aber auch Inserate geschaltet, Kollegen angesprochen und suche nach Lösungen. Am wahrscheinlichsten ist eine Praxisübernahme durch einen bereits niedergelassenen Arzt mit einem angestellten Arzt in Altenkessel“, sagt Dorothee Gaul.