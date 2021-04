Online-Mitgliederversammlung : Mitglieder treffen sich bei Videokonferenz im Internet

Saarbrücken Der Fußball-Verband unterstützt Clubs, die Versammlungen digital abhalten möchten. Das Angebot kostet aber 200 Euro.

Da die Corona-Pandemie in absehbarer Zeit noch keine größeren Zusammenkünfte zulässt, hat sich der SV Saar 05 Jugend zu einer digitalen Mitgliederversammlung am Freitag, 7. Mai, entschlossen. Der Saarbrücker Verein nutzt das Angebot eines Dienstleisters des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV), das allen Clubs offen steht. Dabei wird am 7. Mai eine moderierte Video-Konferenz in Webinar-Form im Internet stattfinden. Vereinsmitglieder können sich melden, werden dann zugeschaltet und können sich während der Versammlung auch per Chat äußern. Außerdem können sie per Smartphone an Abstimmungen teilnehmen.