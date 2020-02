68-jähriger Mann wird verletzt : Brennendes Auto erfasst eigenen Fahrer

Saarbrücken-Altenkessel Der 68-Jährige hatte versucht, das Wegrollen seines Autos zu verhindern.

Das Fahrzeug geriet am Freitagnachmittag in der Gerhardstraße in Saarbrücken-Altenkessel in Brand. Der 68-Jährige Fahrer hatte es zuvor wegen einer technischen Störung angehalten und konnte rechtzeitig aussteigen.