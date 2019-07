Nach Attacke neue Details : Mutmaßlicher Messerstecher ist bereits seit Frühjahr im Visier der Fahnder

Am Tatort in Altenkessel nach der Bluttat: Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Foto: BeckerBredel

Altenkessel Polizei ermittelt bereits wegen des Verdachts der Bedrohung. Zurzeit ist der 22-Jährige bei der Polizei zum Verhör.

Nicht zum ersten Mal ist ein junger Mann der Polizei aufgefallen, der am Dienstagabend in Altenkessel einen Rentner mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Entsprechende Informationen bestätigte am Mittwochvormittag ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Saarbrücken. Demnach war es bereits im Frühjahr zu einem heftigen Streit mit einem anderen Nachbarn gekommen, der allerdings nicht blutig endete. Die Beteiligten zeigten sich daraufhin gegenseitig an. Die Ermittler gehen Vorwürfen der Bedrohung nach.