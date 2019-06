Sondereinsatz in Saarbrücken : Nach Randale eines psychisch kranken Ex-Soldaten setzt Polizei auf Zeugen

Sondereinsatz in Saarbrücken

Elitebeamten waren am Dienstag (4. Juni) in Saarbrücken-Altenkessel im Einsatz, nachdem ein Ex-Soldaten Haushaltsgegenstände als Wurfmaterial genutzt und auf die Straße geschleudert hatte. Da war noch unklar, ob er auch Waffen besitzt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mann schleuderte wahllos Dinge auf die Straße, die ihm zwischen die Finger kamen: von Zuckerwürfeln über eine Vase bis hin zum Hammer. Das rief sogar das Sondereinsatzkommando auf den Plan. Hat er dabei auch andere gefährdet oder sogar getroffen?

Mehrere Stunden hat ein ehemaliger Soldat in Saarbrücken-Altenkessel sein Umfeld in Angst und Schrecken versetzt. Er warf wahllos irgendwelche Sachen im hohen Bogen vor sein Haus auf die Gerhardstraße. Mittlerweile kam der Mann in eine Klinik. Damit sind aber die Ermittlungen zu diesem Zwischenfall noch nicht abgeschlossen. Wie ein Burbacher Polizeisprecher mitteilt, brauchen seine Kollegen Zeugen, die etwas dazu beitragen können, den Fall aufzuklären. Mutmaßlich könnten auch Passanten von herumfliegenden Teilen getroffen worden sein. Auch diese sollen sich melden.