SEK-Einsatz : Ex-Soldat randaliert in Altenkessel

Ex-Soldat randaliert in Altenkessel

Saarbrücken/Altenkessel Ein Mann mit psychischer Erkrankung hat im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel randaliert. Weil er ein kampferprobter Soldat ist, musste ein Sondereinsatzkommando der Polizei anrücken.

Stundenlanger Polizeieinsatz am Dienstag in der Gerhardstraße im Stadtteil Altenkessel. Im Laufe des Vormittags sind Beamte mehrfach zu einem Mehrfamilienhaus ausgerückt, weil dort ein Mann randaliert hat. Der Bewohner begann damit, verschiedene Gegenstände auf eine viel befahrene Straße zu werfen. Die Palette reichte dabei von harmlosen Zuckerstückchen bis hin zu einer Glasvase und sogar einem Hammer. Deshalb musste die Gerhardstraße am Mittag zwischen der Luisenthaler Straße und dem Ortsausgang Richtung Völklingen gesperrt werden. Der Busverkehr war beeinträchtigt, die Saartal-Linien schickten einen Verkehrsmeister zum Ort des Geschehens.