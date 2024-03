Auszeichnung Ältestes Gasthaus in Alt-Saarbrücken – warum der „Adler“ so erfolgreich ist

Alt-Saarbrücken · Der „Adler“ ist ein Wirtshaus mit langer Tradition und treuen Gästen. Wer französische Küche und ein gemütlich-rustikales Ambiente liebt, ist in dieser Gastwirtschaft in einem alten Stengel-Haus von 1750 in Alt-Saarbrücken richtig. Auch überregional hat das Haus sich einen Namen gemacht.

07.03.2024 , 11:52 Uhr

Haben sich ihren Traum erfüllt: Uwe Junge und Anja Pawlik führen das Traditions-Gasthaus „Zum Adler“ in Alt-Saarbrücken seit 2017. Foto: Iris Maria Maurer