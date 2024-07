Siedlungsgesellschaft baut für Studenten Mehrfamilienhaus um Neue Studenten-Apartments in Alt-Saarbrücken

Fast 1000 Studenten suchen in Saarbrücken in diesem Sommer verzweifelt nach Studentenbuden. Das Studierendenwerk weiß vor allem von der prekären Lage von Studenten, die aus dem Ausland kommen, um an den hiesigen Hochschulen zu studieren. Denn die Lage am Wohnungsmarkt ist so eng, dass inzwischen für Ein-Zimmer-Wohnungen von knapp über 20 Quadratmeter Warmmieten von bis zu fast 700 Euro aufgerufen werden. Wie etwa bei dem schicken, privaten Campo-Novo-Projekt am Meerwiesertalweg auf dem Weg zur Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Campus Waldhausweg, und zur Saar-Uni im Stadtwald.