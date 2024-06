„Das Altstadtfest lebt schon immer von Musik“ Noch ein Monat bis zur Eröffnung — auf dieses Programm können sich Besucher beim Altstadtfest in Saarbrücken freuen

Eine weitere Neuheit gibt es auf dem Kaltenbachplatz: In der „Blauen Lounge“ soll an den Altstadtfest-Tagen ein alternatives Flair mit Lounge-Atmosphäre herrschen, so der Veranstalter. Hier ist live produzierte Musik mit „chilligem“ Elektro, Jazz und Funk sowie einem Hauch der 80er und 90er von DJs angesagt. So steht der Freitag im Zeichen des 2000er Pop mit Kono/Lemonade, der Samstag wird mit Ron Schatte elektro-lastisch, und am Sonntag sorgen Niklas Müller & Greg für Jazz- und Funk-Rhythmen. Die Stadt wolle „vom Headbanger bis zum Songschreiber“ für jeden Geschmack und jedes Alter etwa bieten, fasste Altstadtfest-Projektleiterin Anne Keßler das Musik-Programm zusammen. Und die künstlerische Leiterin Johanna Dorn ergänzte: „Wir haben Wert darauf gelegt, zum Teil auch das junge Publikum anzusprechen.“