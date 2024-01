Flickschusterei vor der Ludwigskirche Saarbrücker Stadtverwaltung räumt Pfusch beim Straßenbau ein

In der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Strasse bietet sich ein Flickschusterei-Bild im neuen Straßenbelag. Die gebrochenen neuen Platten wurden bereits an verschiedenen Stellen durch Asphalt ersetzt. An anderen Stellen heben sich die Platten und wackeln bedenklich, wenn Autos darüberfahren.

Foto: BeckerBredel