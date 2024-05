Attraktion in Saarbrücken Betreiber ist sich sicher: Seilbahn im DFG geht noch diesen Sommer in Betrieb

Saarbrücken · Gut fünf Wochen sind vergangen, seit die Seilbahn im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken durch den TÜV-Test gefallen ist. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Betreiber Lothar Westrich glaubt sogar daran, dass die Attraktion schon in wenigen Wochen in Betrieb geht.

12.05.2024 , 18:18 Uhr

Die Seilbahn im Deutsch-Französischen-Garten Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel