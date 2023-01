„Ein schlafendes Juwel“ : Wieso ein Eisenbahn-Pensionär den stillgelegten Messe-Bahnhof in Saarbrücken pflegt

Christian Jürgens aus Malstatt pflegt den Messebahnhof am Saarbrücker Messegelände seit Jahren, obwohl dort kein Personenverkehr mehr stattfindet. Kurz hinter dem Schanzenbergtunnel liegt der Bahnhof, der früher Tausende zu den Messen brachte. Heute fahren nur noch zwei Züge mit Kohle aus Kolumbien für das Steag-Kraftwerk in Völklingen-Fenne täglich hier vorbei. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Christian Jürgens hat eine Passion: Er bewahrt den alten Saarbrücker Messe-Bahnhof am Schanzenberg vor dem Verfall. Was treibt den Pensionär aus Malstatt an?