Stadtentwicklung in Saarbrücken Luisenviertel soll klimafreundliches „Super-Quartier“ werden

Es ist heiß, sehr heiß im Sommer im Luisenviertel in Saarbrücken. Tiefrot zeigt sich zum Beispiel die Karte im Gebiet des Pressehauses der Saarbrücker Zeitung an der Gutenbergstraße. Die angrenzenden Wohnblocks sind ebenfalls als extrem beziehungsweise sehr hoch „thermisch belastet“ markiert. Es fehlen Grün- und Freiflächen. Es gibt nur ein gutes Dutzend mickrige Bäume, die in den viel zu kleinen Baumscheiben gar nicht richtig wachsen können. Stattdessen: jede Menge parkende Autos, Beton und Blech wohin das Auge blickt – Hitze im Hochsommer. Und nirgendwo ein schattiges Plätzchen. Das soll sich jetzt ändern.