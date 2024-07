Deutschmühlenweiher in Saarbrücken Kein Tretbootfahren im Deutsch-Französischen-Garten möglich – das ist der Grund

Tretboote stehen in der Quellenstraße in Saarbrücken auf einem freien Grundstück. Wie kommen die da hin? Und warum stehen die in Schwanenform gehaltenen Boote überhaupt auf dem Trockenen? Die Antwort gibt Oliver Häfele, der Betreiber des Lesepavillon im Deutsch-Französischen-Garten (DFG). Die Boote, wer sie kennt, kann sie zuordnen, gehören auf den Deutschmühlenweiher und werden dort im Sommer an die Besucher der Parkanlage vermietet.