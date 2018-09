Vor den Fürsten von der Freiheit singen

Musiktheater zur Sommermusik

„Viva la libertá“ – der Freiheitsgedanke in Mozarts Opern – ist ein Musiktheater von Bernd Reutler in Kooperation mit den Schauspielern Gerrit Bernstein und Peter Tiefenbrunner. Es findet im Rahmen der Saarbrücker Sommermusik statt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Frank Wörner. Die Aufführung beginnt am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr in der Schlosskirche Saarbrücken. Der Eintritt ist frei.