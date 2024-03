Was wird aus der Mauritiuskirche in Alt-Saarbrücken? Eine Tanzbühne in katholischer Mauritiuskirche? – Gericht entscheidet nächste Woche

Die Tänzer hoffen, dass die Kirche ein Denkmal bleibt. Denn sollte der Status des Gebäudes so bleiben, dann wäre das Objekt für private Investoren, die dort ein Seniorenheim planten, uninteressant. Und sie selbst wären nach eigener Aussage im Rennen. „Wir sind bereits in Gesprächen mit der Gemeinde St. Jakob über mögliche Konditionen für einen Übernahme. Wir haben Unterstützung seitens der Politik und auch vom Bistum Trier“, versichert Meystre. Das Bistum möchte sich dazu erst äußern, wenn der Rechtsstreit vorbei ist. Die Stadtverwaltung „begrüßt das Vorhaben“ und stellt institutionelle Förderung in Aussicht. Das Saarbrücker Architektenbüro Hepp und Zenner habe bereits die Bausubstanz geprüft. Der Bau sei in „erstaunlich gutem Zustand“, der Einbau einer Bühne, die Sanierung der Sanitäranlagen und die Einrichtung von Garderoben „ohne größere Eingriffe umsetzbar“, fasste der Tänzer die Ergebnisse einer ersten Begutachtung durch die Architekten zusammen. Und auch der Abriss des Turmes – eine teure Angelegenheit – sei machbar und bezahlbar, sagt Meystre. Sollte der Denkmalstatus bestehen bleiben, wolle man im nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Das Kulturministerium habe bereits signalisiert, dafür Zuschüsse locker machen zu können, so Meystre.