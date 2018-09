Konzert in der Deutschherrnkapelle

Anna-Maria Gruszczynska wurde in Warschau geboren. Die Sängerin, welche am Chopin-Konservatorium studierte war Mitglied der polnischen Nationalphilharmonie. Zurzeit ist sie Mitglied im Ensemble des Pfalztheaters Kaiserslautern.

Tobias Naumann wurde in Alt-Saarbrücken geboren. Er studierte in Saarbrücken und Frankfurt am Main Kirchenmusik. Tobias Naumann arbeitet als Kirchenmusiker in der Westpfalz.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten.