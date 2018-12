später lesen Saarbrücker Marienschule Ghana-Basar feiert Rekorderlös im Jubiläumsjahr Teilen

Twittern







(red) Reges Treiben herrschte mitten im Advent an der Marienschule in Saarbrücken. Das bischöfliche Gymnasium hat in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert: Seit 30 Jahren gibt es den Ghana-Basar. Die Schule veranstaltet diesen alle zwei Jahre. red