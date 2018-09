später lesen Volkshochschule Französische Musik zum Thema Deutschland Teilen

Gerd Heger vom Saarländischen Rundfunk präsentiert und kommentiert am Freitag, 21. September im Alten Rathaus am Schlossplatz französische Chansons, in denen deutsche Städte sowie historische und politische Begebenheiten Thema sind. red