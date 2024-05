239 Schulprojekte eingereicht Diese Schulprojekte im Regionalverband Saarbrücken erhalten jetzt eine Förderung

Selbstvertrauen zu stärken, dieses Ziel wurde in einigen Projekten besonders deutlich: So etwa beim Klettern, wo die Kinder der Förderschule für geistige Entwicklung in Dudweiler im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauswachsen; oder beim Trommeln mit japanischen Taiko-Trommeln an der Förderschule Lernen in Völklingen, bei dem die Schlägel mit großen Gesten und viel Körpereinsatz geschwungen werden. Aber auch für soziale Projekte machen sich Schülerinnen und Schüler stark: So zum Beispiel in der SOS-AG des Otto-Hahn-Gymnasiums Saarbrücken, innerhalb der die Kinder und Jugendlichen selbstständig Möglichkeiten suchen, sich für andere zu engagieren – in diesem Schuljahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Saarbrücker Verein ‚Ingos kleine Kältehilfe‘ für Bedürftige und Obdachlose gekocht. Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Püttlingen machen Bewohnern des benachbarten Altenheims durch regelmäßige Besuche, gemeinsames Basteln und Brettspiele eine Freude.