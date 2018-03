Die Bourbon-Vanille hat schon ganz schön aufgeholt

Eine ähnliche Strecke wie die Vanille legt der Zimt zurück, bis er in den Lagerräumen der Gewürzhändler in Deutschland angekommen ist – aus Ceylon zum Beispiel. Die meisten hierzulande dürften nur die Zimt-Stangen kennen. Es gibt aber auch die Zimt-Blüten – so klein und unscheinbar braun wie ein Krümelchen Holz. Legt man sie sich aber in den Mund und beißt darauf herum, macht sich neben dem intensiven Geschmack auch eine Erinnerung breit an fertig gekochten Zimt-Milchreis oder – noch besser – an die Big-Red-Kaugummis mit der roten Verpackung, die viele früher kettenkauend konsumierten. Zimt passt übrigens nicht nur zu Süßem, sondern auch in deftige, arabische oder persische Gerichte, in Tomatensoßen oder ähnlichem.

Und dann sind da natürlich noch die vielen verschiedenen Pfeffersorten, die die Deutschen langsam für sich entdecken. Kubebenpfeffer ist so ein Geselle, der mit seinen ätherischen Ölen ein Teil des Schnupfens aus der Nase gleich ins nächste Taschentuch verjagen kann. Oder da ist der Tasmanische Bergpfeffer, der im ersten Moment nach Beeren schmeckt, um dann erst seine für ihn typische Schärfe zu entfalten.