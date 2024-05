Versteckte Schätze in der Landeshaupstadt Der geheime Garten am Saarbrücker Schloss

Erst Landkreis, dann Stadtverband, heute Regionalverband – dieses Jahr feiert der Regionalverband Saarbrücken 50 Jahre saarländische Gebiets- und Verwaltungsreform. Zum Jubiläum steht der Verwaltungssitz des Regionalverbandes im Mittelpunkt: das Saarbrücker Schloss. In diesem Zusammenhang bietet die Volkshochschule des Regionalverbandes Saarbrücken (VHS) in Zusammenarbeit mit dem Verein „Geographie ohne Grenzen“ geführte Schlossrundgänge an. Wie es hinter den Kulissen aussieht und sogar ein geheimer Garten – all das wird den Besuchern gezeigt.