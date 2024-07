Caritas-Gemeinwesenarbeit „Die Folschder ist zu Unrecht verschrien“ – die Cafétass auf der Folsterhöhe verbindet

In der „Folschder Cafétass“ direkt neben dem Aldi-Parkplatz fühlt man sich an diesem Morgen wie im Urlaub: Gut 30 Leute – fast alle einheimische Seniorinnen – lassen sich ein leckeres Frühstück in diesem freundlichen Stadtteilcafé der Caritas schmecken. „Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es hier ein bisschen Luxus für 2,50 Euro“, erzählt Anette Becker. Schon seit fast 20 Jahren. Die Sozialpädagogin arbeitet fast genauso lange in der Gemeinwesenarbeit der Caritas auf der Folsterhöhe, kennt das Hochhaus-Viertel in und auswendig.