Investor kritisiert Stadtverwaltung „Ich habe die Schnauze so voll. Ich rühre in Saarbrücken nichts mehr an“

Es ist ein Bauprojekt, das vielen Patienten zu Gute käme. In direkter Nachbarschaft zum Klinikum Saarbrücken plant der St. Ingberter Immobilienentwickler und Versicherungsmakler Dieter Josef Leismann zusammen mit Christian Peter Ritter in der Trio Tower GmbH auf 4300 Quadratmetern ein zwei- bis dreigeschossiges Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) und Betreutes Wohnen. Und zwar auf einem brach liegenden Grundstück an der Theodor-Heuss-Straße nahe Alten- und ehemaligem Schwesternwohnheim. In Zukunft hätten die Patienten damit am Winterberg ein Plus an nicht-stationärer medizinischer Versorgung.