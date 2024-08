Serie Kuriose Feuerwehreinsätze Als die Heusweiler Wehr einem Rettungswagen zu Hilfe eilte

Wenn Retter die Retter retten, dann ist das kein alltägliches Ereignis. Und deswegen zeigt uns Jörg Lauer, der Löschbezirksführer der Feuerwehr Heusweiler-Ost, bei sommerlichen Temperaturen ein Foto eines Rettungswagens im Schnee. Das Fahrzeug der Rotkreuz-Wache in Heusweiler hatte vor zwei Jahren im Winter einen Einsatz in Berschweiler in der Numburner Straße. Der am Vorderrad angetriebene Rettungswagen sollte an einer entlegenen Adresse einen Patienten versorgen. Löschbezirksführer Jörg Lauer (54) erinnert sich: „Vorwärts hochfahren war bei schneebedeckter Fahrbahn kein Problem. Als der Rettungswagen, der nicht wenden konnte, aber rückwärts zur Hauptstraße zurück wollte, rutschte er ab. Auf dem Foto kann man gar nicht sehen, wie steil es war. Der Rettungswagen drohte umzukippen. An die Einsatzmeldung erinnere ich mich gut, wir sollten mal nachsehen, der Rettungsdienst brauche Unterstützung, hieß es.“