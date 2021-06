Freiwilliges Soziales Jahr im Regionalverband Saarbrücken : Jugendzentren suchen FSJler und Bufdis

Wie hier im Juz Eschberg in Saarbrücken ist auch in den anderen Jugendzentren im Regionalverband ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst möglich. Foto: Jugendzentrum Eschberg

Regionalverband Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst in der Jugendarbeit im Regionalverband.

Das Jugendamt des Regionalverbands Saarbrücken bietet in seinen Jugendzentren (Juz) Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Der Regionalverband betreibt in Kooperation mit den Städten und Gemeinden insgesamt 14 Jugendzentren, an denen die Freiwilligendienstlerinnen und -dienstler ab September die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort unterstützen. „Der Freiwilligendienst ist als Orientierung vor dem Studium oder der Ausbildung eine hervorragende Idee. Man bekommt einen guten Einblick in den Berufsalltag. Gleichzeitig handelt es sich um eine sinnvolle Tätigkeit, die wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist“, sagt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo.