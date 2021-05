Dieser Verein ist etwas Besonderes : Eine Schnapsidee wird zum „Flächenbrand“

Saarbrücken Mit einem Auto für einen Kameruner Arzt fing es an. Aber wie es dann weiterging, hätten sich die jungen Leute um Aline Becker und Maximilian Zitzke nicht träumen lassen, als sie beschlossen, mit dem Verein Wiwo e.V. die Welt etwas besser zu machen.

Beim Begriff Schnapsidee denkt man an vieles: Jugendlicher Sturm und Drang, Leichtsinn, ja vielleicht auch Knochenbrüche. Ein junger, gemeinnütziger Verein, der Hilfsprojekte rund um den Globus umsetzt, steht wohl eher am unteren Ende der Assoziationsskala.

Und doch: Aline Becker und Maximilian Zitzke von „WiWo e.V.“ – ein Akronym für Wir wollen was bewegen – beschreiben die Gründung des Vereins als Ergebnis einer Schnapsidee.

2012 war das, alle seien sie damals noch Studierende gewesen, alle immer schon gerne gereist. Zwei der heutigen WiWos seien damals in Madagaskar anderen Reisenden begegnet, die gerade aus Kamerun kamen. Und die wiederum haben ihnen von Georges Bwelle erzählt, einem Chirurgen der Kameruner Uniklinik, der ehrenamtlich Menschen im Busch operiert.

Zurück in Deutschland war die Geschichte Thema im Freundeskreis. Und dann: Die Schnapsidee. „Wir dachten: Warum kaufen wir Georges nicht das Auto, das er so dringend für seine Arbeit braucht?“, erzählen Becker und Zitzke.

Gesagt, getan. Auf die Vereinsgründung folgte ein regelrechter „Flächenbrand im Freundeskreis“, so nennen die beiden es. Eineinhalb Jahre nach ihrer Gründung hatten die WiWos die nötigen Spendengelder zusammen. „Wir dachten das wäre der schwierige Part“, lacht Zitzke, „bis wir das Auto dann nach Kamerun verschiffen mussten“.

Doch auch das haben die WiWos geschafft. Und danach einfach weitergemacht. 2015 bauten sie gemeinsam mit dem Völklinger Verein „Hilfe für Ayacucho“ einen Spielplatz in dem abgelegenen Andendorf. Ein wahrliches Dauerprojekt ist die Zusammenarbeit mit der „Abato Foundation“ in Uganda. Seit 2014 unterstützen sie den Projektpartner und Betreiber einer Schule mit dem Bau von zusätzlichen Schulgebäude und weiteren Toilettenanlagen.

Im ugandischen Tiiti haben sie den Bau einer Kindergartens und Gesundheitszentrums realisiert. Besuche vor Ort stehen regelmäßig an, meist einmal im Jahr. „Wir sind viel unterwegs, der Jahresurlaub geht da schon drauf“, geben Becker und Zitzke zu. „Wenn da dann aber plötzlich ein Schulgebäude im Busch steht – das ist wie ein Treibstoff für uns“, ergänzen sie mit glänzenden Augen.

Aktuell sei aber vor allem auch Krisenintervention angesagt: „Die Menschen in Uganda können im Moment nicht arbeiten, die Lebensmittelpreise gingen extrem hoch, da haben wir jetzt auch mal Geld für Essen geschickt, wir lassen unsere Partner nicht hängen“.

So ist das neueste, noch in der Kinderschuhen steckende Projekt der WiWos erstmal auf die reine Spendenfinanzierung angewiesen. „Ich arbeite als Psychologin in der Universitätsambulanz“, erklärt Aline Becker, „und bin dort auf die Problematik aufmerksam geworden, dass bei Geflüchteten Psychotherapie im Regelfall zwar übernommen wird, die dazu etwaig notwendigen Dolmetscherkosten aber nicht“.