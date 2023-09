„Alfa“-Mobil machte Station in Saarbrücken Rund 75 000 Saarländer können nicht richtig lesen und schreiben

In Deutschland leben über sechs Millionen Menschen im Erwachsenenalter mit so genannter „geringer Literalität“; im Saarland sind das etwa 75 000. Das heißt, sie können nicht ausreichend lesen und schreiben. Wobei für mehr als drei Millionen von ihnen Deutsch die Muttersprache ist. Die Ursachen dafür, erläutert Juliane Averdung vom „Alfa“-Mobil, sind ganz unterschiedlich. Mal verpasse ein Kind beim Schulwechsel den Anschluss, mal fehlt die Unterstützung beim Lernen daheim. Schulische, individuelle und familiäre Faktoren bedingen und verstärkten sich oft gegenseitig. Mögliche Folgen: Ein Schüler verliert die Lust an der Schule, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sinkt. Klar sei aber, wer in der Grundschulzeit das Lesen und Schreiben nicht ausreichend gelernt hat, kann es im weiteren Schulverlauf kaum nachholen.