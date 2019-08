Saarbrücken Aldi hat in Saarbrücken Großes vor.

Aldi plant nach Recherchen unserer Zeitung eine neue Filiale im Saarbrücker Karstadt-Gebäude. Die Aldi Bous GmbH & Co.KG habe am 3. Mai dieses Jahres einen entsprechenden Bauantrag bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Landeshauptstadt Saarbrücken eingereicht, teilte Stadtpressesprecher Ingo Beckendorf auf Anfrage unserer Zeitung mit. Solche Kooperationen von Karstadt und Aldi gibt es bundesweit schon in anderen Städten, unter anderem in Trier und in Düsseldorf.