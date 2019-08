Saarbrücken Gefährliche Stunts, spannende Trapeznummern, Feuer und Wasser: Das sind Zutaten in der Manege.

Jetzt gastiert er erneut in Saarbrücken und hatte am Mittwoch (14. August) Premiere. Seit Jahren ist der Zirkus ein Publikumsmagnet. Immer wieder hatte Flic Flac in den vergangenen Jahren seine Gastspiele in der saarländischen Landeshauptstadt wegen des nicht enden wollenden Zustroms verlängern müssen. Und auch jetzt kam die treue Fangemeinde zur Aufführung.