Volkshochschule des Regionalverbandes : Akademie bietet ein pralles Kursprogramm

Heusweiler/Saarbrücken Vom Tango- und Computerkurs bis zu einer interessanten Vortragsreihe reicht das Angebot der Volkshochschule für Senioren.

Allerdings kosten Sprachkurse für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch oder auch Aquafit-, Yoga-, Mal- , Nordic-Walking- und Tango-Kurse je nach Dauer und Intensität noch eine Extra-Gebühr. Einzelveranstaltungen sind dagegen meist gebührenfrei. „Wir sind auch für Seniorinnen und Senioren am Puls der Zeit“, versprachen VHS-Direktorin Carolin Lehberger und Akademie-Leiter Romano Marceddu zur Semestereröffnung in der Kulturhalle in Heusweiler.

Für Interessierte an Kunstgeschichte bietet die Akademie für Ältere eine „Architektour: Moderne Kirchen“ an. „Auch in diesem Semester gibt es erneut Kooperationsveranstaltungen mit Europ‘age Saar-Lor-Lux“, hebt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) im Programmheft hervor. So hält die Chefärztin des Caritas-Klinikums Saarbrücken, Dr. Ulrike Ossig, am 26. Oktober einen Vortrag „Wir sind so gesund wie unsere Gefäße“. In einer weiteren Vortragsserie mit der Vereinigung Europ‘age geht es im Oktober/November um „Ausstieg aus dem Arbeitsleben – Einstieg wohin ?“, „Gut vorbereitet in den Ruhestand - Vorteile und Chancen“ sowie „Beabsichtigte Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung“ oder auch „Marktplatz Ehrenamt: Träger und Vereine stellen sich vor“.