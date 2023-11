25. Kunstauktion der Aidshilfe Saar Kunst wird zu Gunsten der Aidshilfe Saar versteigert

In diesem Jahr feiert die Aidshilfe Saar e.V. 25 Jahre Kunstauktion. Im Jubiläumsjahr findet die Auktion am Samstag, 18. November, um 14 Uhr im Konferenzsaal der Arbeitskammer, Fritz-Dobisch-Straße 6-8 statt. Diesmal kommen etwa 100 Kunstwerke unter den Hammer, die von 75 saarländischen Künstlerinnen und Künstlern gespendet wurden. Mit dem Erlös wird die Arbeit der Aidshilfe im Saarland unterstützt. „Im letzten Jahr kamen bei der Kunstauktion etwa 5 400 Euro zusammen“, freut sich Frank Kreutzer, Geschäftsführer der Aidshilfe Saar. „Allerdings muss die Aidshilfe Saar auch mehr als 30 000 Euro an Eigenmitteln aufbringen, um ihre verschiedenen Projekte und Angebote zu finanzieren. Dazu leistet die Kunstauktion einen wichtigen Beitrag.“