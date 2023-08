Tanzwettbewerb feiert 15-jähriges Bestehen Einen Abend gefüllt mit Musik, Tanz und bebender Atmosphäre: „Addicted to Dance“ kürt beste Tänze und bringt eine Überraschung

St. Arnual · Der saarländische Volkstanz- und Trachtenverband ist stolz auf seinen Tanzwettbewerb „Addicted to Dance“ (Süchtig nach Tanz). Der Verein „Art of Performance“ (Kunst der Bewegung und Musik) organisiert die Veranstaltung am 9. September in der Scharnhorsthalle in St. Arnual.

27.08.2023, 21:50 Uhr

Die Tanzgruppe „New Generation“ des TSC Royal Völklingen belegte bei ihrer allerersten Teilnahme an einer Meisterschaft in der Kategorie neun biszwölf Jahre den ersten Platz bei der „Addicted to Dance Kids“-Saarland-Meisterschaft 2022. Foto: Bernd Mathieu/TSC Royal Völklingen

Von Neele Mengele

Tänzerinnen aus vielen Orten Deutschlands werden in der Gruppe, im Duo oder als Solotänzerin auftreten, teilte der Verein der SZ mit.