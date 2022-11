Discounter : Action eröffnet zwei neue Filialen im Saarland

Blieskastel/Saarbrücken Diese Woche öffnet der niederländische Discounter Action im Saarland zwei neue Filialen. In Blieskastel und in Saarbrücken können Kunden bald durch das Sortiment stöbern.

Action: Zwei neue Filialen im Saarland

Die Action-Filialen haben von Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr, geöffnet. Der Non-Food-Discounter betreibt im Saarland schon Geschäfte in Völklingen, Merzig, Bous, Neunkirchen, Schmelz, Homburg und in St. Wendel. Angeboten werden hauptsächlich Haushalts-, Deko-, Mode-, Garten- und Outdoorartikel und Heimwerkerbedarf. Nach den Angaben des Discounters gibt es in den derzeit 2000 Geschäften in Europa ein Angebot von etwa 6000 Produkten.