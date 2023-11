Premiere bei Acting and Arts „Hysterikon!“ – Ein herrlich böser Spaß im Supermarkt der abgelaufenen Träume

Nein, einen lustlosen, gepflegten Theaterabend darf man von dieser Truppe nicht erwarten. Und schon gar nicht von ihrer Prinzipalin Petra Lamy, die mit großem Engagement, Witz und künstlerischem Können „Hysterikon!“, Ingrid Lausunds 2001 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführte Groteske, in Szene setzt.