Bischof Ackermann gibt Startsignal : Bistumsreform startet im Saarland mit zwei „pastoralen Räumen“

Saarbrücken/Trier Nach dem langen Streit um die Bistumsreform werden die Pläne jetzt konkret. Im Saarland tuen sich zunächst in zwei Räumen die Gemeinden zusammen. Doch ein Jahr später werden weitere folgen.

Nach der von Rom ausgebremsten Reform im Bistum Trier wird die Neuauflage konkret: Ab Anfang nächsten Jahres werden im Bistum die ersten 16 sogenannten pastoralen Räume errichtet. Die übrigen 19 pastoralen Räume wird es ein Jahr später geben. Diese Entscheidung gab Bischof Stephan Ackermann am Mittwoch in einer Videobotschaft bekannt. Ackermann sprach von einem „Meilenstein, an dem die Pfarreienreform sich konkretisiert.“

Im Saarland machen nach Angaben des Bistums die Bereiche Völklingen und Wadern in einem halben Jahr den Anfang. Ein Jahr später soll die Reform in Losheim am See, Merzig (Hilbringen), Nalbach, Ottweiler, Saarbrücken St. Johann, Saarbrücken (Scheidter Tal), Schiffweiler, Sulzbach, Völklingen St. Eligius, Wadgassen ung Weiskirchen greifen.