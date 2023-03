Investition in den Klimaschutz : Acht Millionen vom Bund für Wasserstoffbusse der Saarbahn

Saarbrücken Die Saarbahn baut ihre Fahrzeugflotte mit Brennstoffzellenbussen aus. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) fördert mit rund acht Millionen Euro den Kauf von 28 Wasserstoffbussen. Gestern überreichte Oliver Luksic (FDP), der Parlamentarische Staatssekretär des BMDV, eine Förderurkunde.

Wasserstoffbusse haben eine Brennstoffzelle an Bord, in der Wasserstoff in Strom für die Motoren umgewandelt wird. Die Reichweite eines wasserstoffbetriebenen Busses beträgt rund 350 Kilometer. Sie haben nach Angaben der Saarbahn in etwa die gleiche Reichweite wie Dieselfahrzeuge. Allerdings strömt aus dem Auspuff nur harmloser Wasserdampf. Im Vorfeld hat das Saarland als Modellregion eine umfangreiche Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffinfrastruktur im ÖPNV gefördert. Die Entscheidung zur Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur von rund drei Millionen, wie etwa der Bau einer Wasserstofftankstelle, stehe noch aus. Insgesamt investiert die Saarbahn nach eingenen Angaben inklusive der BMDV-Förderung 25 Millionen Euro in die Anschaffung der neuen Fahrzeuge und die Infrastruktur.