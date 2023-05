Saarbrücken Joshua Kläster gewinnt bei Vorlesewettbewerb

„The Winner is …. Joshua Elias Kläser“, wie Vorjahressieger und dadurch auch Jury-Mitglied Vitus Werneke in Oscar-Preis-Manier aus einem Brief vorlesen durfte. Nicht nur für ihn, auch für Alyssa Blug, Maja Geidt, Marie Dewes, Mia Joelle Schmitt, Louisa Hallerberg, Ina Mazet und Ella Rubai gab es zur Belohnung eine Urkunde und ein Buch vom Börsenverein, zwei Bücher von der Saarbrücker Zeitung und einen Büchergutschein vom Bildungsministerium des Saarlandes als Geschenke. Joshua Elias Kläser darf nun zum Bundesentscheid vom 19. bis 21. Juni nach Berlin fahren. „Das wird richtig cool. Du wirst Kinder aus allen Bundesländern kennenlernen, mit denen zwei Tage lang Berlin erobern und im Kika-Fernsehstudio vorlesen“, erklärte Vorjahressieger Vitus Werneke und wünschte dem Kollegen viel Glück. Nach drei Jahren Pandemiegeschehen habe man nun zum ersten Mal den kompletten Wettbewerb in Präsenz veranstalten dürfen, zeigte sich Lilli Peters vom Landesverband des Börsenvereins glücklich. Für die Kinder sei das viel schöner, weil sie ihre Mitkonkurrenten sähen und sich von Eltern und Freunden begleiten und anfeuern lassen könnten, statt alles nur über Bildschirme zu erfahren. Im Saarland hatten insgesamt 5921 Kinder am Vorlesewettbewerb teilgenommen, ein Nachlassen der Lesefreudigkeit sieht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels laut Lilli Peters nicht.