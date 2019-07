Freie Kunst : Absolventen zeigen ihre Projekte

Saarbrücken Studenten der „Freien Kunst“ werkeln an ihrem Abschluss in Saarbrücken.

Das Semester geht zu Ende – die AbsolventInnenfeier der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) naht. Vorher aber müssen die Absolventen den Prüfern ihre Abschlussausstellung präsentieren und werkeln fieberhaft an verschiedenen Standpunkten der City. Dazu zählt die Viktoriastraße 2: Im ehemaligen Bürogebäude der DAK fuhrwerkt in fünf Räumen im Erdgeschoss ein siebenköpfiges Grüppchen von Diplomanden, Master- und Bachelor-Absolventen des Studiengangs Freie Kunst.

Mit dem Thema Haut als Hülle beschäftigt sich Catherine Duboutay. Hierfür überträgt sie das Sujet auf Texturen und ein ganz in Weiß gehaltenes Zimmer, in dem man sich nur gebückt bewegen kann und ein Video sieht, in dem Finger in Plastikhandschuhen einen Rücken massieren.