Junge Georgier zu Gast im Saarland Dato (17) war schnell fester Teil seiner saarländischen Gastfamilie

Datos Lieblingsessen ist aber eindeutig „die Linsensuppe von Frau Kaspar-Donner“. „Die ist auch gut für nach dem Fitnessstudio“, sagt der 17-Jährige, der von seinen Gastgroßeltern eine zweimonatige Mitgliedschaft gesponsert bekommen hat. Wie zu Hause ist er hier fünf Mal die Woche zum Training gegangen. Zwischen Sport und Schule hat er auch oft mit seiner Gastgroßmutter zusammen in der Küche gestanden. Die erste Portion Erdbeermarmelade, die sie zusammen gekocht haben, war schnell leer, also sind sie nochmal zum Erdbeerfeld und haben neue gemacht. Dato erinnert sich an seinen Geburtstag vor wenigen Tagen und an die kleinen Feste, die er mit seiner Gastfamilie und den anderen Austauschschülern in seinem Gastzuhause gefeiert hat. An seinem Geburtstag gab es Erdbeerkuchen, erzählt er stolz und zeigt ein Bild des Geburtstagskuchens auf seinem Handy. Beim EM-Spiel Georgien gegen Türkei haben sie zusammen gegrillt. „Grillen und Fußball, das machen wir zu Hause auch oft“, sagt Dato. Auch Lyoner haben sie auf der Terrasse von Kaspar-Donner und Ludwig verkostet, sogar direkt am ersten Tag, als sie direkt vom Flughafen nach Güdingen gekommen sind.