Abenteuer Bahn : „Dat is mir jetzt peinlisch“

Foto: SZ/Robby Lorenz

Bahnfahren kann ja so schön sein – wenn die Bahn denn fährt. Das ist aber oft leider nicht der Fall. Da fällt schon mal ein Zug aus, nur dass man das als Reisender manchmal nicht mitgeteilt bekommt.

Von Jörg Wingertszahn

Da flackert verschämt in 200 Meter Entfernung ein elektronischer Hinweis vor sich her, wo es dann heißt: „Zug fällt aus.“ Der nächste Zug hat dann eine halbe Stunde Verspätung, das erfährt man aber auch nicht am Bahnsteig, sondern erst, wenn man im Zug sitzt. Immerhin sagt überhaupt mal jemand etwas.

Da braucht es gar keinen Spiderman wie jetzt in Tschechien, um irgendwo ohne Anschluss in der Pampa zu stranden. In der tschechischen Kleinstadt Decin (Tetschen) im Nordwesten des Landes hat sich nämlich gestern ein als die Comicfigur Spiderman verkleideter Mann einfach mal auf den Oberleitungsmast gesetzt und sieben Stunden lang den Fernverkehr zwischen Prag und Berlin lahmgelegt, weil er partout nicht runterklettern wollte. „Er hat etwas in dem Sinne erklärt, dass er ein Actionfilm-Held vom Typ Spiderman sei“, sagte dazu ein tschechischer Feuerwehrsprecher vor Ort. Irgendwann haben sie ihn dann mit einer Drehleiter da runtergeholt.

Aber Kurioses kann einem ja auch anderswo passieren, wie im Regionalzug von Köln nach Bonn, wo es in einer Durchsage hieß: „Wir haben jetzt zwei Minuten Verspätung wegen des Blödmanns, der so lange in der Tür gestanden hat. Nicht, dass es nachher wieder heißt: Die Bahn ist schuld.“