Saarbrücken/Berlin : Ab 2023 schnelles Internet an allen Saar-Schulen

Ab 2023 schnelles Internet an allen Saar-Schulen

Saarbrücken/Berlin Viele saarländische Schulen klagen über zu langsame Internetverbindungen. Ein Millionenprogramm soll das Problem beheben.

(fu/dpa) Die Digitalisierung des Unterrichts an den Schulen im Saarland stockt nach wie vor. Bei einer Umfrage unter rund 100 Schulen beklagte eine Mehrheit von ihnen die Langsamkeit der Internetverbindungen. Das ergab eine Vorauswertung der Befragung, die die vom Landtag eingesetzte Kommission zur „Digitalisierung im Saarland“ in Auftrag gegeben hatte. Bis Ende 2022 soll dieses Problem allerdings behoben sein. Ab 2023 sollen also alle Schulen Glasfasertechnik nutzen können, teilte die Landesregierung mit. Für den Breitbandausbau war vor zwei Jahren ein Programm angestoßen worden, für dessen Umsetzung zwölf Millionen Euro veranschlagt sind.