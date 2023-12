Schlechte Nachricht kurz vor Weihnachten Insolvenzverwalter: Aachener-Eröffnung im Kaufhof Saarbrücken endgültig geplatzt

Dort prangen seit etlichen Wochen in den leer geräumten Schaufenstern großflächige Plakate mit der Ankündigung einer Eröffnung im Herbst. Mehrere Termine wurden seit September allerdings verschoben. Lediglich ein Asia-Lebensmittelmarkt zog in Teilen des Erdgeschosses ein. Wer in diesen Laden will, kommt an leeren Einkaufsvitrinen vorbei. Der Zugang dahin ist sporadisch mit alten Regalen verbarrikadiert.