Nach Haftbefehl Investor weiter untergetaucht – was wird aus altem Kaufhof in Saarbrücken?

Hagen/Dortmund/Saarbrücken · Nach dem geplatzten Prozess am Amtsgericht in Hagen, weil der Angeklagte Friedrich-Wilhelm Göbel nicht erschienen ist, fehlt von ihm weiterhin jede Spur. Dabei wird der Chef der Modekette Aachener auch in Saarbrücken gebraucht. Unterdessen schreibt er aus dem Untergrund eine Mail an die Führungsetage seines Unternehmens.

06.11.2023, 14:32 Uhr

Was wird aus dem ehemaligen Kaufhof in Saarbrücken, nachdem der Investor abgetaucht ist? Foto: Thomas Schäfer

Es bleibt ein dubioser Fall: Der Chef der Dortmunder Modehaus-Kette Aachener, Friedrich-Wilhelm Göbel, erscheint nicht vor Gericht. Daraufhin erlässt ein Richter Haftbefehl. Wegen Fluchtgefahr. Und der scheint Recht zu behalten. Denn seitdem ist der Unternehmer wie vom Erdboden verschluckt. Dabei war er zuletzt noch oft gesehener Gast, wenn’s um seine Investitionspläne in Saarbrücken ging.