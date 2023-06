Dringende Reparatur A620 in Saarbrücken – ab heute eilige Baustelle auf Stadtautobahn

Update | Saarbrücken · Eilige Bauarbeiten auf der A620 in Saarbrücken beginnen am heutigen Montag. Autofahrer werden Umleitungen und Verzögerungen in Kauf nehmen müssen. Die Sanierungen wurden aufgrund eines Unfalls kurzfristig nötig.

13.06.2023, 17:50 Uhr

Staugefahr auf der Stadtautobahn in Saarbrücken wegen einer kurzfristigen Baustelle möglich. (Archivaufnahme) Foto: dpa/Oliver Dietze